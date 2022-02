Depay, un départ en question

Un petit tour et puis s'en va ? C'est un refrain que Memphis Depay pourrait faire sien du côté du FC Barcelone. Arrivé en Catalogne à l'intersaison après quatre ans et demi passés à l'Olympique Lyonnais, l'international néerlandais a effectué un début de saison encourageant, alors que Ronald Koeman était encore en poste. Viré, le technicien néerlandais a depuis été remplacé par Xavi, tandis que Memphis Depay jongle avec les blessures. Ce dernier a désormais de plus en plus de concurrence à l'avant et son avenir blaugrana n'est plus aussi clair.

Réflexion prévue cet été

Comme le relaye RMC, le joueur lui-même est conscient de sa situation et de ce qu'il va devoir accomplir pour obtenir les faveurs de Xavi sur le long terme. Auteur de huit buts et de deux passes décisives en seize matchs de Liga, Depay n'a par ailleurs pas marqué sur ses six matchs de Ligue des champions. Selon Sport, des écuries italiennes sont déjà à l'affut en cas de volonté du Néerlandais et de Barcelone de mettre fin à leur aventure commune. Memphis Depay avait signé un contrat court en arrivant au Barça. Les deux parties sont ainsi liées jusqu'en juin 2023. Reste donc à savoir si l'engagement sera respecté.