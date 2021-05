Depay, plus que deux matchs avec l’OL

Les supporters lyonnais se sont pour la plupart déjà fait une raison. Dans deux matchs, et un peu plus de cent quatre-vingts minutes, Memphis Depay enlèvera une dernière fois son maillot de l'Olympique Lyonnais pour s'en aller porter celui du FC Barcelone. Un peu plus de quatre ans après son arrivée au sein du club de Jean-Michel Aulas, le Néerlandais va partir réaliser l'un de ses rêves.

Les négociations entre le Barça et Depay se sont d'ailleurs accélérées ces dernières semaines. Comme le précise L’Équipe dans ses colonnes, tout n'est pas encore acté, mais un accord devrait intervenir "dans les prochains jours". L'officialisation du transfert est quant à elle prévue après "la clôture de la Liga et de la Ligue 1, le week-end prochain".

Si Koeman partait...

Le média précise que pour jouer sous le maillot blaugrana, Memphis Depay aurait consenti à un sérieux effort salarial et "ne ferait pas partie des joueurs les mieux payés" du Barça. Son salaire, dont le montant reste mystérieux, serait "évolutif". Un dernier obstacle à la transaction est toutefois cité : l'avenir de Ronald Koeman. Un départ de l'entraîneur néerlandais pourrait alors tout faire capoter. Un ultime espoir pour l'OL ?