Depay fait une annonce pour son transfert

Memphis Depay est plus proche que jamais du FC Barcelone. Annoncé depuis longtemps comme potentiel nouveau joueur blaugrana, le Néerlandais qui intéresse également la Juventus, a donné un indice supplémentaire sur son prochain club. Et visiblement, la piste catalane reste plus que jamais d'actualité.

L'homme de vingt-sept ans est actuellement en train de disputer l'Championnats d'Europe avec les Pays-Bas. Comme le rapporte le Mundo Deportivo ce mercredi, Memphis Depay a clamer son désir de retrouver l'un de ses compatriotes : "Tout le monde sait que je suis lié au Barça depuis un moment et je veux jouer pour Ronald Koeman."

Confirmation imminente ?

Et le Néerlandais de demander en encore un peu de patience : "Attendez et la nouvelle arrivera. Tout le monde sait qu'il y a des discussions et je pense que nous aurons bientôt des nouvelles à ce sujet. Il faut attendre, mais je dirais que sous peu, on pourra vous dire quelque chose de définitif."