Dembélé a fait son choix pour l’été prochain

Alors que Barcelone le poussait vers la sortie, Ousmane Dembélé n’a pas bougé de Camp Nou cet hiver. L’international français a uniquement pensé à son propre intérêt, et non à celui de son club. Il a un plan bien précis pour la suite de sa carrière et ce plan s’appelle Chelsea.

Dembélé n’en a fait qu’à sa tête

Le club londonien serait déjà en pourparlers avec l’ancien rennais. D’après le site The Athletic, les Blues auraient même déjà convaincu ce dernier de les rejoindre en juin prochain. Et il le fera gratuitement après avoir refusé de parapher un nouveau bail avec le Barça. Cette stratégie a d’ailleurs fortement irrité la direction du club et son président Joan Laporta. Dembélé va donc filer à l’anglaise, et du côté de Stamford Bridge il aura le plaisir de retrouver son ancien coach, en l’occurrence Thomas Tuchel.