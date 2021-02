Dele Alli déclare sa flamme à Pochettino

Dele Alli n’oublie pas les bons moments avec son ancien coach ! Le joueur anglais a failli, lors du mercato hivernal, débarquer au PSG sous forme de prêt. Pour le joueur, c’était une occasion manquée afin de se relancer car il présente un temps de jeu maigre à Tottenham. On aurait pu le revoir avec Mauricio Pochettino comme chez les Spurs. Malgré cet échec, Dele Alli a prononcé quelques louanges envers l’entraîneur argentin.



« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir un manager comme Pochettino »

Lors d’un entretien dans le podcast PlayOn de la FIFA, le joueur a expliqué sa relation particulière avec Pochettino. « J’ai eu beaucoup de chance d’avoir un manager comme Pochettino, c’était un type incroyable et très expérimenté. Il m’attirait si je faisais des bêtises et me parlait. Pas comme un père, mais avec ce genre d’ambiance », a-t-il déclaré. Au regard de cette alchimie entre les deux personnes, il se pourrait qu’on les revoit collaborer à nouveau.