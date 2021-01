Dele Alli au PSG ? Mourinho n’y croit pas

La venue de Dele Alli au Paris SG semble se préciser depuis quelques heures. Plusieurs médias ont fait état d’un accord entre le joueur anglais et la direction parisienne, indiquant que transfert pourrait être effectif aussitôt que les Spurs auront signé un remplaçant à leur sociétaire. Pourtant, le staff de Tottenham n’est pas encore résigné.

« Je m’attends à ce qu’il reste »

José Mourinho, l’entraineur, s’est même dit confiant quant aux chances de voir Dele Alli terminer la saison dans la capitale anglaise. "Je m'attends à ce qu'il reste. Je dis ça depuis le début du mercato. Je ne m'attendais pas à ce que des joueurs partent, ni à ce que des joueurs arrivent. Et au 27 janvier, alors qu'on est presque à la fin, je ne crois pas que quelque chose va se passer", a affirmé The Special One.

Le technicien lusitanien ne voit donc pas des mouvements se produire d’ici lundi prochain. Néanmoins, et avec le vécu qui est le sien, il reconnait qu’aucun scénario n’est à exclure : "Mais le marché est toujours ouvert, donc... Le football est le football. Le marché des transferts est ouvert et parfois des choses inattendues se passent. Mais ça m'étonnerait".