Le retour de Paul Pogba à la Juventus se précise de plus en plus. Après la fin de son aventure avec Manchester United, le Français est libre de signer avec l’équipe de son choix. Et c’est vers son ancienne maison piémontaise qu’il semble se diriger aujourd’hui. D’après le journaliste Fabrizio Romano, tout est même ficelé en vue d’un come-back. La Pioche s’engagerait en faveur de la Vieille Dame contre un salaire annuel de 8M€, plus de potentiels bonus.

Pogba, l’homme qui manquerait à la Juventus

La très probable signature de Pogba avec l’équipe de Massimiliano Allegri enchante beaucoup de monde. De ceux qui ont exprimé leur enthousiasme par rapport à cette nouvelle il y a Alessandro Del Piero. Au micro d’ESPN, Il Pinturicchio a indiqué avoir la certitude que le Français retrouvera son meilleur niveau en Italie : « Le retour de Pogba serait merveilleux pour la Juventus. Il renforcerait une partie du terrain pour laquelle il y a le plus de besoin. De plus, il assisterait offensivement Vlahovic mais aussi défensivement avec le départ de Chiellini ». Avec ces propos, qui émanent de l’une des icônes du club, les tifosi de la Juventus ont de quoi être très excités.

Pogba devrait officialiser son retour à la Juve le 17 juin prochain à l’occasion d’un documentaire intitulé « Pogmentary » et qui sera diffusé sur Amazon Prime. Une initiative surprenante et qui a fait grincer des dents auprès de quelques observateurs.