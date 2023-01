Dejan Lovren de retour à l'OL, c'est officiel !

La première recrue de l'ère Laurent Blanc, de l'année 2023 et de ce mercato hivernal côté Olympique Lyonnais se nomme Dejan Lovren. Un nom bien connu des supporters lyonnais qui avaient vu le Croate évoluer sous les couleurs blanches, rouges et bleues de 2010 à 2013. Avec l'OL il remporte la Coupe de France en 2012 avant de s'envoler un an plus tard pour l'Angleterre où il remplira son armoire à trophées. Il débarque d'abord à Southampton, où il joue une saison puis il rejoint à l'été 2014 Liverpool contre un chèque de 25 millions d'euros. Avec les Reds il remportera la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020 sous les ordres de Jürgen Klopp.

Il participe à 185 rencontres avec Liverpool et part ensuite pour la Russie et le Zénith Saint-Pétersbourg où il reste 3 ans. Il a signé ce lundi 2 janvier un contrat de 2 ans et demi qui le lie à l'OL jusqu'en juin 2025. Il a d'ailleurs fait part de sa joie de revenir au micro du club : « Je suis très heureux de revenir à l’Olympique Lyonnais. C’est le club qui m’a ouvert les portes du football international, je ne l’oublierais jamais. J’ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de liens aussi, notamment avec le Président Jean Michel Aulas qui m’a toujours soutenu. Je suis parti de Lyon en 2013 avec des regrets car j’avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Je veux prouver à tout le monde quel joueur je suis réellement. »