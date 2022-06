Le Bayern Munich pourrait frapper un gros coup en cette période de mercato estival en enrôlant sur la star planétaire, Cristiano Ronaldo. Selon une information du quotidien AS, les Bavarois comptent miser sur le buteur portugais afin d’assurer la succession de Robert Lewandowski. Le Polonais a de fortes chances de bouger vers Barcelone.

Un dernier grand challenge pour Cristiano Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo a encore un an de contrat avec Manchester United. Publiquement, il a récemment exprimé son désir de continuer avec les Red Devils et travailler avec le nouvel entraineur Erik Ten Hag. Mais, en privé, le discours serait tout autre. Selon le Daily Mail, le quintuple Ballon d’Or est mécontent de la passivité du club sur le marché des transferts et c’est pourquoi il ne se voit pas continuer au sein d’un club dont les ambitions ne correspondent pas aux siennes.

Les responsables bavarois auraient déjà contacté l’entourage de CR7 et cet intérêt a flatté l’ancien merengue. Rejoindre le plus grand club allemand, composer un duo d’attaque avec Sadio Mané et concourir pour les plus grands titres a en effet de quoi séduire le génie portugais. Cela pourrait être le dernier grand défi de sa riche carrière. Pour le Bayern, aussi, l’opportunité apparait très intéressante, à condition bien sûr que l’indemnité de transfert soit abordable et que le joueur accepte de faire des sacrifices au niveau du salaire.