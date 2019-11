Début des négociations entre Manchester City et Sterling

Les responsables de Manchester City tiennent beaucoup à leur milieu offensif anglais, Raheem Sterling. On a pu le constater l’année dernière lorsqu’ils lui ont fait parapher un nouveau contrat revalorisé, et on peut le vérifier de nouveau puisque, à en croire ce que rapporte Goal britannique, des discussions ont été entamées pour que l’ancien joueur de Liverpool rempile de nouveau, avec une autre augmentation à la clé. Actuellement, il émarge à 350000€ par semaine.

Raheem Sterling serait prêt à rester même sans Guardiola

Dernièrement, outre-Manche, des rumeurs ont laissé croire que Sterling liait son avenir à celui de son entraineur Pep Guardiola. Et ce dernier est pressenti pour partir avant la fin de son bail (qui expire en 2021), même s’il a attesté le contraire. Aux dernières nouvelles, ça ne serait pas du tout le cas. Le joueur d’origine jamaïcaine se plait chez les Eastlands, où il joue comme titulaire et empile les titres collectifs, et il ne voit aucune raison d’aller voir ailleurs. La volonté de ses responsables de le prolonger de nouveau s’expliquerait plus par le souci qu’ils ont de décourager définitivement tous les potentiels courtisans. À noter que s’il reste fidèle à son club, Sterling devrait, en revanche, bientôt changer d’équipementier, en passant de Nike à Puma.