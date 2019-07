De Ligt, son incroyable salaire turinois

Convoité par le Barça et le PSG notamment, après avoir crevé l’écran la saison passée sous le maillot de l’Ajax – particulièrement en Ligue des champions - Matthijs De Ligt a opté pour la Juve. Le choix du cœur assure-t-il, lui qui gamin portait volontiers la tunique bianconera et avait pour idole un certain Fabio Cannavaro (passé par Turin entre 2004 et 2006). Pour le convaincre malgré tout, les dirigeants de la Vieille Dame ont mis les petits plats dans les grands. En érigeant un véritable pont d’or au bénéfice du joueur de 19 ans.

Non content d’être devenu le défenseur le plus cher du monde avec une enveloppe globale de 85,5 millions d’euros déboursée par la Juventus (75 millions pour le transfert ; 10,5 millions de frais annexes, au profit notamment de l’agent Mino Raiola), le Batave a paraphé un contrat de cinq ans à 195 millions d’euros, rapporte le Guardian. Un montant faramineux comprenant les charges qui incombent au club piémontais. Le principal intéressé, lui, en étant quitte pour un salaire fixe de 16 millions d’euros annuels.

Dans le Top 5 mondial des salaires

Au gré des primes et bonus couchés sur le papier sous l’influence du redoutable agent italo-néerlandais suscité, Matthijs De Ligt pourra percevoir jusqu’à 24 millions d’euros par saison, soit deux millions par mois. Des émoluments qui le place à la hauteur de l’attaquant du Real Madrid Gareth Bale, au pied du podium des footballeurs les mieux rétribués de la planète si l’on se réfère aux données du magazine Forbes, derrière les incontournables Messi, Ronaldo et Neymar – hors revenus publicitaires et secondaires s’entend.

A titre de comparaison, Antoine Griezmann vient de s’engager pour cinq ans au Barça avec à la clef un salaire annuel moyen de 21 millions d’euros. Celui qui était il y a quelques jours encore le défenseur le plus cher du monde, Virgil van Dijk, transféré de Southampton à Liverpool contre 84 millions d’euros en janvier 2018, touche environ 9 millions d’euros par saison parmi les Reds.