De Ligt pisté par deux géants anglais

L'agent de Matthijs de Ligt, Mino Raiola, s'est entretenu avec des responsables de Manchester City et de Chelsea d’après ce que rapporte le site italien selon Calcio Mercato.

La Juve place la barre haut pour De Ligt

Les deux clubs anglais souhaitent attirer l’international hollandais en Angleterre et Raiola chercherait à boucler au plus vite un deal. Un deal qui sera profitable à lui et à son client, car outre les avantages financiers qu’il pourrait en retirer il y a aussi l’aspect sportif. Plus de deux ans après son arrivée dans le Piémont, De Ligt ayant toujours des difficultés à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein de sa formation actuelle de la Juventus.

Cependant, la Juve ne laissera pas De Ligt quitter le club pour moins de 150 millions d'euros. Il est hors de question de brader cet actif précieux, fut-il un second choix aux yeux de l’entraineur Massimiliano Allegri. Pour rappel, la dernière fois que Man City et Chelsea ont courtisé le même joueur c’était l’été dernier avec Harry Kane. Finalement, le capitaine de la sélection anglaise est resté dans son club de Tottenham. De Ligt connaitra-t-il le même sort.