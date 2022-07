De Ligt explique le choix du Bayern

L'ancien défenseur de la Juventus, Matthijs de Ligt, est content de s’être engagé en faveur du Bayern Munich. Il a rejoint la formation bavaroise cette semaine au bout de trois années passées dans le Piémont et contre un montant de 90M€.

De Ligt content de travailler avec Nagelsmann

Appelé à expliquer ce choix, l’ex joueur de l’Ajax a avoué avoir été influencé par son sélectionneur national et ancien entraineur du Bayern, Louis van Gaal. "Au début de l'été, j'avais discuté de mon avenir avec (Louis) van Gaal et il n'avait que des mots laudateurs à propos du Bayern. Il a fait l'éloge de sa philosophie et m'a dit que si j'y allais, j'en tomberais amoureux."

First training session with the team for Matthijs de Ligt [🎥 @FCBayern]pic.twitter.com/4PwqSROjnL

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 20, 2022

Du côté de l’Allianz Arena, De Ligt va se produire sous les ordres de Julian Nagelsmann. Il a hâte de découvrir les méthodes de ce technicien et assimiler ses principes de jeu. "Il a montré que les jeunes peuvent grandir avec lui. Je me considère toujours comme tel et je veux m'améliorer", a déclaré celui qui fêtera ses 23 ans dans un mois.