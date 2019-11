David Villa annonce sa retraite

Il y avait eu Fernando Torres au début de l’été. Il y a maintenant David Villa. Quelques mois après l’attaquant avec lequel il a fait les beaux jours de la sélection espagnole, l’ancien buteur du FC Barcelone et de Valence a annoncé qu’il s’apprêtait à prendre sa retraite. Actuellement au Vissel Kobe, au Japon, où évolue également une autre légende de la Roja, à savoir Andrés Iniesta, Villa raccrochera les crampons au terme de la saison 2019. A bientôt 38 ans, il laisse derrière un palmarès gigantesque : champion du monde (2010) et d’Europe (2008) avec l’Espagne, vainqueur de la Ligue des champions (2011) et de tous les titres nationaux avec le Barça, il est aussi le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, avec 59 buts inscrits en 98 capes. Légendaire.