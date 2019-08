David Luiz va au clash pour Arsenal !

David Luiz aime Londres. Mais il n'aime plus son club, en tout cas il en préfère un autre: le chevelu défenseur central veut partir de Chelsea pour rejoindre Arsenal, comme le rapporte Sky Sports. L'ancien joueur du PSG, qui fait l'objet d'une proposition de la part des Gunners qui viennent de lâcher Laurent Koscielny - transféré à Bordeaux -, a même refusé de s'entraîner afin de bien affirmer sa position !

Chelsea n'a aucune envie de laisser filer son Brésilien, encore sous contrat pour deux ans avec les Blues. Il vient de prolonger au mois de mai... Il n'y a pas encore eu d'offre formelle d'Arsenal, qui s'est donc contenté d'approcher David Luiz pour le moment. Si cette histoire part aussi rapidement au clash, c'est bien sûr parce que le marché des transferts se termine jeudi soir en Angleterre.

"Si on peut en prendre un défenseur central le dernier jour, on essaiera, mais il faudra que ça nous aide, estime Unai Emery. On était sur des joueurs importants et chers, mais on n'a pas réussi, et les autres ne nous ont pas réellement convaincus..." Arsenal suit aussi Kieran Tierney, le jeune international écossais du Celtic (22 ans). Si c'est ce dernier qui rejoint finalement les Gunners, on sera curieux de voir le comportement de David Luiz à Chelsea...