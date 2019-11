David Beckham voudrait Patrick Vieira (Nice) comme manager de l’Inter Miami

David Beckham est en plein travail. L'Anglais doit construire une équipe de football et un staff pour sa nouvelle franchise américaine, l’Inter Miami. Le Telegraph annonce que l’ancienne gloire de Manchester United, aurait un nom d'entraîneur en tête. Patrick Vieira. L'actuel coach de l'OGC Nice et ce depuis juin 2018. Selon le média anglais, le club de Floride serait même prêt à verser une indemnité au club azuréen, pour s'attacher les services du coach français.

En cas de refus de la part de Nice et de Viera, l’Inter Miami pense déjà à d'autres noms. David Beckham pourrait sonder le sélectionneur espagnol de la Belgique, Roberto Martinez ou l'entraîneur argentin de River Plate, Marcelo Gallardo.