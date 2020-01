Dani Olmo s’engage avec le RB Leipzig (Officiel)

Dani Olmo aurait pu retourner au Barça

Le club du RB Leipzig, l’actuel leader de la Bundesliga, vient de s’offrir un renfort de choix. Dani Olmo, le milieu offensif du Dinamo Zagreb, s’est engagé en sa faveur.La durée de son contrat est de quatre ans et demi. Pour ce qui est du montant du deal, il n’a pas été communiqué, mais il se murmure qu’il est de l’ordre de 20M€ (plus d’éventuels bonus).Olmo est un ancien sociétaire de la Masia barcelonaise. Il y a passé toute sa jeunesse, mais n’a pas pu en revanche jouer en pro avec les Blaugrana. Contraint à l’exil, il a donc choisi Zagreb, où il a disputé 124 rencontres et marqué 34 buts. C’est au sein de cette équipe qu’il a notamment découvert la Ligue des Champions européenne en 2018.Manchester United et Chelsea avaient également pris des renseignements sur l’international ibérique (1 sélection).