Dani Olmo révèle pourquoi il a snobé le Barça pour Leipzig

Longtemps courtisé par le FC Barcelone, Dani Olmo a fini par rejoindre le RB Leipzig l'hiver dernier. Un revirement expliqué par le joueur dans la presse catalane. "J'ai eu plusieurs offres, pas seulement d'Espagne, mais aussi d'Italie et d'Angleterre, a confié le virtuose espagnol à Mundo Deportivo. Mais le RB Leipzig était l'équipe qui m'offrait le meilleur challenge. Le directeur sportif est venu me voir à Zagreb et l'entraîneur m'a appelé pour me faire part de son intérêt, car il voulait que je fasse partie de son effectif. Et c'était très important pour moi. Le projet qu'ils m'ont proposé ne m'a été offert par aucune autre équipe. C'est ce que je ressentais et j'étais certain que c'était la meilleure option. Je suis clair sur le chemin que je veux parcourir et sur ce que je dois faire pour y parvenir".





Leipzig a coiffé le Barça sur le fil pour Olmo





Olmo explique que l'intérêt du Barça était réel, mais l'hésitation des dirigeants a fait capoter le deal : "Ils [Barcelone] ont parlé à mes agents en novembre. Comme s'ils voulaient effectuer le transfert très rapidement. Mais ensuite tout a été reporté pour une raison ou une autre. Et puis, vers la fin du mois de janvier, quand ils m'ont demandé d'attendre pour voir, c'était déjà presque fait avec Leipzig. À ce moment-là, je m'étais déjà engagé. Parce que je voulais aller dans une équipe qui avait un projet pour moi maintenant et dans le futur." Au final, c'est la détermination et les garanties avancées par le club allemand qui ont fait la différence : "Leipzig m'a proposé un projet et d'autres équipes ne l'ont pas fait. Je suis allé à l'équipe qui a le plus insisté et qui a montré le plus qu'elle me désirait".