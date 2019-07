Dani Alves hésite entre deux offres

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au PSG, Dani Alves ne devrait pas rester très longtemps sans club.

La Copa America terminée, l’ancien Parisien peut se concentrer sur son avenir et à en croire Globoesporte, l’international brésilien, qui entend évoluer au plus haut niveau et aspire à un contrat de deux ans, hésiterait entre deux offres.

Si le nom des deux clubs intéressés n’a pas été dévoilé, il était acquis ces dernières semaines que le Barça réfléchissait à rapatrier son ancien joueur.