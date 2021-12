Christian Eriksen se trouve sans club depuis quelques jours et la rupture de son contrat avec l’Inter Milan. Mais, il ne devrait pas rester dans cette situation très longtemps. Bien qu’ayant été victime d’un malaise cardiaque lors du dernier Euro, le milieu danois a bien l’intention de reprendre la compétition du haut niveau. Et il compte le faire dès le début de la nouvelle année si une proposition intéressante venait à lui être transmise.

Premier League ou Eredivisie

Actuellement, le Scandinave se trouve en Suisse, où il s’entraine avec la formation de FC Chiasso. Il n’a cependant pas l’intention de s’y éterniser. Selon La Gazzetta dello Sport, il a deux préférences pour la suite de sa carrière. Il se verrait bien jouer en Premier League ou en Eredivisie, des championnats qu’il connait très bien puisqu’il a évolué de nombreuses saisons dans chacun des deux. Il ne manque pas de motivation. Reste à savoir si un club va daigner parier sur lui, tout en étant au fait de ses soucis de santé. C’est loin d’être certain.