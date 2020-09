Cuisance du Bayern à Leeds ?

Un international espoir français pourrait débarquer à Leeds United d’ici la clôture du mercato des transferts. À en croire le site Foot Mercato, les Peacocks auraient des vues sur Michaël Cuisance, le milieu de terrain du Bayern Munich. Marcelo Bielsa, le coach de l’équipe, apprécie beaucoup cet élément et il serait très content de l’accueillir à Elland Road.

L’OM n’est plus dans la course pour Cuisance

Mettre la main sur Cuisance ne sera pas une partie de plaisir. Hansi Flick, le coach de l’équipe munichoise, compte sur ce joueur et il l’a déjà prouvé en fin de saison dernière en lui accordant du temps de jeu et aussi quelques titularisations en Bundesliga. D’un autre côté, le champion d’Allemagne pourrait aussi juger qu’il est préférable de libérer une place dans le secteur offensif, afin d’enrôler Mario Gotze.



Ce qui est certain pour Leeds, c’est que le volet économique ne devrait pas être un souci si la piste est définitivement validée en interne. Les Whites sont mieux armés de ce côté-là que l’Olympique de Marseille, l’autre courtisan du Bleuet.