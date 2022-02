Cristiano Ronaldo prêt à jeter l’éponge ?

Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United l’été dernier. Le Portugais s’était alors engagé pour une durée de deux ans avec les Red Devils et tout portait à croire qu’il allait les honorer. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout une certitude.

Cristiano Ronaldo ne veut pas s’entêter

Selon une information divulguée ce vendredi par le Daily Star, CR7 prévoit des discussions avec son agent Jorge Mendes dans les prochains jours pour décider de la suite à donner à sa carrière. Le quintuple Ballon d’Or serait un peu frustré par la manière dont se déroule son second passage à United. Il n’a pas pu empêcher le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, et la relation avec le nouveau manager Ralf Rangnick est quelque peu compliquée. Sans oublier ses statistiques qui sont déclinantes. Il n’a toujours pas signé le moindre geste décisif en 2022. Et il ne compte qu’un but marqué lors des sept derniers matches.

Voulant profiter des dernières années de sa carrière, CR7 n’est pas très chaud pour rester dans le dur et subir les évènements. Ainsi, il prévoit de voir avec son agent quelles sont les options qui s’offrent à lui pour la suite de son parcours. Dernièrement, son nom a été mentionné du côté de Paris. Il se murmure que Zinédine Zidane le réclamerait comme recrue afin de s’installer sur le banc francilien.