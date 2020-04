Cristiano Ronaldo préfère un retour à MU à un transfert au PSG

Les supporters de Manchester United peuvent se frotter les mains. Le quotidien Marca a fait savoir ce mercredi que le club anglais émerge comme l’option priorité de Cristiano Ronaldo dans le cas où il venait à délaisser sa formation actuelle de la Juventus. Et ce scénario aurait de bonnes chances de se produire, à en juger les informations qui ont circulé en Italie récemment. Pour faire face à la pandémie coronavirus et pouvoir se remettre à flot financièrement, le club turinois envisagerait de se séparer de son joueur vedette. Celui qui lui coute 57.5M€ par an.

Ronaldo pas intéressé par le PSG

A 35 ans, Ronaldo serait donc tenté par une nouvelle aventure dans le club où il a connu ses premiers grands exploits et où il a passé six ans et avec un total de 292 matchs joués. Même si les Red Devils peinent à se montrer compétitifs, CR7 est enclin à rebondir à Old Trafford. Et il préférerait cette solution à celle qui le verrait rejoindre les rangs du PSG. Le Portugais a souvent été cité par le passé comme possible transfuge des champions de France. Mais, il n’y a jamais eu d’approche concrète pour le faire signer.