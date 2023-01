Cristiano Ronaldo n'est pas encore qualifié pour jouer avec Al-Nassr

Depuis plus d'une semaine, Cristiano Ronaldo est officiellement un joueur d'Al Nassr, un club saoudien. Alors qu'il est censé évoluer sous les ordres de Rudi Garcia et aux côtés d'Alvaro Gonzalez, Luiz Gustavo ou encore Anderson Talisca et Vincent Aboubakar, l'attaquant portugais ne peut toujours pas fouler les pelouses saoudiennes. En effet, le quintuple Ballon d'Or est le joueur étranger de trop pour le moment. En Arabie Saoudite, les clubs ont des quotas de joueurs étrangers et Cristiano Ronaldo ne peut donc pas rentrer dans les listes du championnat tant que l'un des joueurs étrangers du club n'est pas évincé.

"Al-Nassr ne l'a pas encore enregistré car il n'y a pas de place vacante pour un joueur étranger, a déclaré à l'AFP un responsable du club, sous couvert d'anonymat, n'étant pas autorisé à parler aux médias. Un joueur étranger doit partir pour que Ronaldo puisse être enregistré, soit à travers un transfert, soit une résiliation de contrat par consentement mutuel."

Un joueur semble tout de même proche de céder sa place à Cristiano Ronaldo, mais il faut attendre la vente officielle de celui-ci. L'Ouzbek Jalaluddin Masharipov semble proche du départ et devrait offrir sa place dans la liste au Portugais. Voici ce qu'a déclaré un autre intendant du club à l'AFP (propos relayés par L'Equipe) : "Des négociations sont en cours sur la vente de l'un des joueurs, mais elles ne sont pas encore entrées dans la phase finale."