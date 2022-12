Cristiano Ronaldo n'est pas encore prêt de signer à Al-Nassr

Cristiano Ronaldo et Al-Nassr, c'est une histoire pas encore prête de commencer. Ainsi, alors que le Portugais est libre de tout contrat depuis la résiliation avec Manchester United en début de Mondial 2022, il a souvent été évoqué du côté du club saoudien. Mais il se trouve que le quintuple Ballon d'Or n'a toujours pas signé avec le club des Emirats Arabes Unis. Ronaldo prend le temps en vue de son avenir et le directeur sportif d'Al-Nassr, à savoir Marcelo Salazar, est sorti du silence pour parler de cette possible signature. Lors d'un entretien pour le site Flashscore, Salazar a évoqué l'avenir de CR7 et a assuré que ce dossier était d'une ampleur énorme.

CR7 pas encore à Al-Nassr

"Je n'ai pas le droit de dire oui ou non. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures. Ce que je peux dire, c'est que Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs de l'histoire du football. Il a toujours été un exemple pour moi en tant que joueur, pour la volonté dont il fait preuve pour gagner. Et puis, en tant que citoyen portugais, je l'ai toujours soutenu. L'avenir sera révélé en temps voulu", a assuré le directeur sportif du club saoudien.

Ronaldo n'est donc pas encore un joueur d'Al-Nassr mais il pourrait signer dans le club saoudien d'ici les prochains jours. Il faudra donc continuer de suivre ce feuilleton de près.