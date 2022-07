Cristiano Ronaldo ne correspond pas avec "la philosophie" du Bayern Munich

"Nous avons discuté de ce sujet - sinon nous ne ferions pas bien notre travail. Personnellement, je pense que Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands footballeurs qui aient jamais existé sur cette planète", a affirmé Kahn au journal Bild. "Mais nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré toute l'estime que nous lui portons tous, il n'aurait pas correspondu à notre philosophie dans la situation actuelle", a-t-il ajouté. Si Kahn n'a pas précisé ce qu'il entendait par la "philosophie" du Bayern, le club n'a pas pour tradition de faire venir une star de classe mondiale dont le salaire risquerait de créer des frustrations au sein du vestiaire. Le Rekordmeister préfère également miser sur de jeunes talents plutôt que des joueurs en fin de carrière.

L'attaquant portugais de 37 ans, qui possède encore un an de contrat chez les Red Devils, n'est pas satisfait de sa situation et a indiqué à sa direction qu'il souhaitait être transféré vers un club jouant la Ligue des champions. Ce qui ne sera pas le cas de Manchester United, seulement sixième de la Premier League l'an dernier et qui devra se contenter de la C3. Une entrevue avec son entraîneur Erik Ten Hag pour évoquer son avenir s'est tenue ces derniers jours lors de laquelle, selon The Telegraph, il a réitéré ses envies de départs.

Kane est bien dans le viseur

Cependant, la transaction financière pour accueillir le quintuple Ballon d'or s'avèrerait compliqué à monter pour un joueur qui était le mieux payé du club la saison passée avec plus de 500.000 euros par semaine. Lors de l'entretien à Bild, Oliver Kahn a toutefois confirmé l'intérêt du club allemand pour l'attaquant de Tottenham Harry Kane, 28 ans, qui pourrait compenser le départ de la machine à buts Robert Lewandowski partie à Barcelone. "Harry Kane est un excellent attaquant qui est sous contrat avec Tottenham", a expliqué l'ancien gardien du Bayern.

La star anglaise est encore sous contrat jusqu'en 2023 avec le club de la banlieue londonienne. L'entraîneur des Spurs, Antonio Conte, s'était déjà plaint il y a quelques jours que le Bayern, par l'intermédiaire de Julian Nagelsmann, s'était exprimé sur son attaquant en lui faisant les yeux doux. Malgré le départ de "Lewi", le club allemand s'est déjà renforcé sur le front de l'attaque en attirant la star de Liverpool Sadio Mané et le prometteur Mathys Tel, 17 ans seulement, en provenance de Rennes.