Cristiano Ronaldo : "L'Arabie Saoudite a beaucoup de potentiel"

C'était la question que toute la planète football se posait ces derniers jours : mais où Cristiano Ronaldo irait donc jouer après la rupture de son contrat avec Manchester United pendant la dernière Coupe du Monde ? C'est désormais officiel depuis ce vendredi soir, le Portugais aux cinq Ballon d'Or s'est engagé dans le club d'Al-Nassr (Arabie Saoudite). Il y évoluera sous les ordres de Rudi Garcia et aux côtés des anciens marseillais Alvaro Gonzalez et Luis Gustavo ainsi que le milieu offensif brésilien Anderson Talisca, entre autres.

C'est une destination assez surprenante pour le champion d'Europe 2016 qui avait probablement des touches en Europe afin de jouer dans un championnat plus compétitif, mais le pont d'or offert par le club saoudien a probablement été très persuasif. Le Portugais sera payé à hauteur de 200 millions d'euros par an. Inimaginable. Ce samedi, Cristiano Ronaldo a livré ses premières paroles en tant que joueur d'Al-Nassr publiées par l'agence de presse qui le représente.

"Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent. La vision d'Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l'Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d'ambitions et de potentiel. (…) Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d'Al-Nassr. Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser. On va travailler ensemble pour la réussite d'Al-Nassr"