Cristiano Ronaldo (Juventus) vers la prolongation ?

Selon le Corriere Dello Sport, la Juventus de Turin souhaite prolonger Cristiano Ronaldo.

selon la presse italienne et plus particulièrement le Corriere dello Sport. Celui disait récemment qu'il allait jouer jusqu'à ce que son corps ne tienne plus le coup se serait vu proposé une extension de bail de la part de la Juve selon le journal transalpin.Récemment désigné meilleur joueur de l'année 2019 lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le joueur de 34 ans semble avoir de beaux restes et son club voudrait en tirer le maximum avant sa retraite.Le club piémontais a donc tout le temps de considérer la question. Ronaldo aussi d'ailleurs.