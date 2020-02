Cristiano Ronaldo aurait pu rejoindre Malaga en 2002

Quel aurait été le destin de Cristiano Ronaldo s’il n’avait pas rejoint Manchester United au tout début de son parcours professionnel ? On ne le saura jamais, mais il s’en est fallu d’un rien pour que le quintuple Ballon d’Or emprunte une autre direction que celle qu’il avait choisie. C'était une histoire de 2M€, pour être précis. C’est la somme d’argent pour lequel le deal qui était censé l’envoyer à Malaga en 2002 a capoté. C’est ce qu’a révélé mercredi l’ancien directeur sportif du club andalou, Carlos Rincon.

Cristiano Ronaldo valait 3,5M€ en 2002

Dans un entretien accordé à Eldesmarque, le dirigeant espagnol a indiqué que les négociations étaient très avancées avec la future vedette du football mondial et son agent Jorge Mendes. C’était juste après l’Euro des moins de 17 ans au Danemark en 2002 et durant lequel le jeune CR7 s’était illustré. «Il n'avait pas encore fait ses débuts dans la première équipe du Sporting à Lisbonne, et nous avons fait une offre via Jorge Mendes, s’est souvenu Rincon. Nous avions débloqué de l’argent mais nous ne pouvions pas trop surenchérir. A cette époque, nous avions fait une offre de 1,5M€ et le joueur valait environ 3,5 M€. Nous ne pouvions pas continuer parce que nous ne pouvions pas s’aligner sur ce montant. Au final, les bons joueurs ne coûtent pas chers, mais c’est juste qu’il était hors de nos moyens ».