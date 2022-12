Cristiano Ronaldo a refusé un pont d'or américain pour Al-Nassr

Pendant la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo et Manchester United ont mis prématurément fin au contrat de l'attaquant portugais. Le joueur éliminé en quarts de finale du Mondial avait réalisé juste avant celui-ci une interview dans laquelle il dézinguait son ancien entraîneur Erik Ten Hag et la gestion de son cas par l'entité Manchester United. Le sang du board mancunien n'a fait qu'un tour et il a décidé de résilier le contrat de CR7.

Difficile d'imaginer que ceci n'était pas calculé par Cristiano Ronaldo qui semblait avoir des envies d'ailleurs. Dans son interview choc, il avait notamment annoncé ne pas se sentir respecté à Manchester United. Ce vendredi, le champion d'Europe 2016 a signé un contrat dans le club saoudien d'Al-Nassr où il sera entraîné par Rudi Garcia et jouera avec - entre autres - les ancien joueurs de l'Olympique de Marseille Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo. Le salaire qu'il recevra est d'environ de 200 millions d'euros par an et a probablement été l'un des principaux facteurs de sa signature dans le club.

Le journaliste italien Fabrizio Romano ainsi que ESPN ont annoncé entre vendredi et samedi que le Portugais avait refusé une offre venue de MLS de la part du club de Kansas City. Le club (12ème sur 14 en conférence ouest l'année dernière) lui aurait aussi proposé un exceptionnel salaire, mais probablement pas suffisant par rapport à celui offert par le club saoudien. Il y aurait eu plusieurs échanges entre les deux clans mais CR7 a finalement choisi l'Arabie Saoudite.