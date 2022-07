Malgré les démentis de partout et le véto manifesté par les socios de l’Atlético de Madrid à travers un communiqué, Cristiano Ronaldo continue à être annoncé comme potentielle future recrue des Matelassiers. Un transfert hypothétique et qui fait beaucoup réagir de l'autre côté des Pyrénées.

« Ronaldo à l’Atlético, c’est très étrange »



L'ancien attaquant du Real Madrid, Fernando Morientes, serait heureux de voir la star mancunienne retourner en Espagne. Mais, il est tout de même étonné qu’un engagement avec les Colchoneros puisse être envisagé. A ses yeux, le passif du quintuple Ballon d’Or avec le club rival du Real devrait être trop important pour qu’une signature au sein de l'équipe de Diego Simeone soit réalisable.



"Je trouve cela très étrange, mais tout est possible, a déclaré l’ancien Monégasque à propos de cette rumeur sur CR7. J'aimerais vraiment que Cristiano rejoue en Liga. Cela me semble étrange de voir Ronaldo sous le maillot l'Atlético de Madrid, mais maintenant je travaille pour la Liga et s'il vient, il sera le bienvenu."