Mercato - Cristiano Ronaldo aurait fait un choix pour son futur

Retour à l’envoyeur pour Cristiano Ronaldo ? C’est l’hypothèse qui commence à circuler en Espagne. Selon le journaliste Josep Pedrerol, réputé pour son show d’El Chiringuito, le génie portugais pourrait effectuer son come-back au Real Madrid durant le prochain mercato. Jorge Mendes, son célèbre représentant, aurait déjà contacté la direction de la Casa Blanca pour évaluer la faisabilité de ce transfert.

La Juventus presse pour son départ

Pour l’instant, le prestigieux club espagnol n’a pas émis le souhait de récupérer son ancienne star. Mais s’il venait à manifester son intérêt, il est certain que la Juventus serait à l’écoute d’une proposition. A un an de la fin du contrat du joueur, les dirigeants bianconeri ne verraient pas d’un mauvais œil un transfert. Ils y seraient même très favorables vu ce que CR7 leur coûte en dépenses, mais aussi par rapport au bilan sportif depuis l’arrivée du Portugais dans leur rangs. Lors des trois dernières années, la Vieille Dame a échoué à deux reprises en 8es de Ligue des Champions, et une fois en quarts.

A Madrid, Ronaldo retrouverait une atmosphère familière. Plusieurs de ses anciens coéquipiers y évoluent toujours, de même que Zinédine Zidane, un coach qu’il connait très bien. Meilleur joueur de l’histoire du club, il pourrait aussi faire plaisir aux socios en remettant la tunique merengue. A 36 ans, un second mariage avec le club espagnol parait tout de même risqué. Cela dit, CR7 n’a jamais eu peur des défis durant sa carrière.



