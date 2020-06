« Coutinho transformerait Tottenham en une vraie puissance »

Philippe Coutinho n’est aujourd’hui plus que l’ombre de ce joueur qui s’illustrait sous le maillot de Liverpool. Depuis qu’il a rejoint le FC Barcelone, en janvier 2018, le Brésilien peine à évoluer à son meilleur niveau. Le prêt d’une saison qu’il a effectué au Bayern Munich ne l’a pas vraiment aidé pour se refaire une santé. Alors que doit-il faire pour retrouver une seconde jeunesse et s’exprimer comme il sait le faire. Pour Darren Bent, un ancien international anglais, la solution est simple : prendre la direction de Tottenham. Et le club anglais pourrait aussi grandement profiter de ses services.

« 9M€ pour un prêt de Coutinho, ce n’est rien ! »

Bent a lui-même défendu les couleurs des Spurs (entre 2007 et 2009), inscrivant une trentaine de buts. Il estime qu’un passage dans le Nord de Londres ferait le plus grand bien à l’international auriverde. Dans un entretien à Football Insider, il a confié : «Vous parlez d'un joueur de haut niveau qui connaît très bien la Premier League, a-t-il rappelé. Ce n'est pas comme si vous preniez un risque. Coutinho est un joueur de premier plan, c'est une superstar et le genre de joueurs dont les Spurs ont besoin, ne serait-ce qu’en forme de prêt. Et il encouragerait d'autres superstars à venir là-bas. Personnellement, je payerai les 9M€ de son prêt sans hésiter (…) Il pourrait transformer les Spurs en une vraie puissance ». Avant de signer au Barça, Coutinho avait passé six ans avec Liverpool, cumulant 201 apparitions et 54 buts.