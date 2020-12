Coutinho, adieu Barcelone

Son retour au Barça, quelques semaines après avoir remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich (1-0, face au PSG), s'annonçait prometteur. Auréolé de son titre européen, Philippe Coutinho comptait bien surfer sur la vague pour enfin s'imposer au sein du club catalan. Las. Au terme de l'année 2020, et à l'approche de la fenêtre hivernale du mercato, le Brésilien devrait une fois de plus être poussé dehors. Et définitivement cette fois.

Car outre un rendement qui ne les satisfait pas, les dirigeants catalans sont également préoccupés par le coût de l'ancien de Liverpool. Un salaire trop élevé dont Barcelone aimerait se débarrasser au plus vite, selon les indiscrétions du média catalan Ara. Carles Tusquets, président intérimaire de la maison blaugrana aurait ainsi missionné Ramon Planes (secrétaire technique) sur ce dossier.

Adieu Coutinho, bonjour Depay

Un départ de Philippe Coutinho permettrait au Barça d'ouvrir les portes à Memphis Depay, désiré depuis son arrivée par Ronald Koeman. Pour Philippe Coutinho, l'expérience barcelonaise n'aura donc jamais abouti et restera très certainement pour lui une énorme désillusion. Reste désormais à savoir quel sera son prochain challenge.