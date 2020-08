Coupet : "On va comprendre pourquoi Paris a enrôlé Navas"

"C'est simple : où sont les polémiques sur lui comme il y en a eu souvent sur des gardiens parisiens ? Il n'y en a aucune. Ce qui prouve qu'il fait l'unanimité dans l'équipe et chez les supporters. Sa plus grande force, c'est de rassurer". Interrogé sur Keylor Navas dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Grégory Coupet n'y est pas allé par quatre chemins.

"On ne le voit jamais gueuler sur ses défenseurs ni paniquer"

L'actuel entraîneur des gardiens de Dijon apprécie le profil et le leadership du Costaricien. "Il dégage une immense sérénité. A chaque fois que je l'observe, il a toujours le geste juste et sans fioriture. Il ne cherche pas à effectuer les parades spectaculaires. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est toujours bien placé. Donc il n'a pas à compenser par des arrêts énormes. Cela prouve bien son intelligence. On voit qu'il est sans cesse en réflexion pour bien bouger", a-t-il expliqué, avant de noter un autre point important. "On ne le voit jamais gueuler sur ses défenseurs ni paniquer. Ça, c'est la marque des très grands gardiens. Tout chez Navas, va dans l'hyper-efficacité et le geste juste. Jamais il ne surjoue. J'aime cela".

Pour Coupet, Navas peut bien être le facteur X du PSG dans ce Final 8 de Ligue des champions. "Navas va apporter un plus au PSG : il a déjà gagné la Ligue des champions et sait comment gérer la pression de ce type d'événement. C'est maintenant qu'on va comprendre pourquoi Paris a enrôlé Navas".