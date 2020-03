Coronavirus : La Juventus contrainte de vendre Ronaldo ?

La crise mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19 se fait vivement sentir dans de nombreux clubs de football, avec un impact non négligeable sur l'économie. La Juventus a déjà prévu une baisse des salaires des joueurs qui lui permettrait d'économiser 90 millions d'euros cette saison. Mais cela ne serait pas suffisant selon le quotidien italien Il Messaggero. Les dirigeants du club piémontais étudieraient d'autres moyens de réaliser des économies dans le but d'économiser au moins 31 millions d'euros par an et la question du salaire de Cristiano Ronaldo est un domaine qui a fait l'objet d'un examen minutieux.

La Juve a trois options

Le club est confronté à trois scénarios concernant l'attaquant portugais. La première serait d'essayer de sécuriser une vente à l'étranger pour pas moins de 70 millions d'euros. Les autres options verraient Cristiano rester à Turin, sans prolongation de contrat (son contrat actuel expire en 2022) ou d'offrir une prolongation pour une saison supplémentaire, à condition que l'attaquant portugais accepte une baisse de salaire significative et permanente.