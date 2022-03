Comment Ten Hag a conquis le board de Manchester United

L'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, a impressionné les dirigeants de Manchester United lors de son entretien avec eux cette semaine. A en croire une information du quotidien britannique The Telegraph, le Hollandais a passé son rendez-vous oral avec United avec "brio". Le technicien de 52 ans a notamment séduit par son discours, ses ambitions et en détaillant sa philosophie et sa vision du club. Avec lui, MU espère enfin pouvoir tenir celui qui fera définitivement oublier Sir Alex Ferguson sur le banc.

Ten Hag continue de se détacher

Ten Hag est devenu depuis quelques temps le principal favori pour assurer la succession de Ralf Rangnick à la fin de la saison en cours. L'Allemand n'occupant ce poste qu'à titre intérimaire. Ayant réussi son premier test, le Batave n’a pu que conforter sa candidature. Cela étant, son engagement avec les Red Devils n’est pas encore tout à fait acté. D’autres entrevues avec le board mancunien vont suivre prochainement. Mais cela semble quand même être en très bonne voie.