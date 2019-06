Comment Semedo peut aider le départ de Griezmann au Barça

Le FC Barcelone cherche des solutions pour Antoine Griezmann. L’attaquant tricolore reste une piste de tout premier ordre malgré les réticences de certains comme Carles Rexach, conseiller du président. Plus indirectement Messi a fait comprendre qu’il était moins enthousiaste quand Rakitic lui reste emballé à l’idée de le voir venir.

Toujours est-il que le cas Semedo pourrait aider à débloquer la situation. On sait que la clause du Français va passer de 200 à 120 millions au 1er juillet ce qui en fait un rapport qualité-prix imbattable. Mais si le Barça peut éviter de payer la clause, ce serait très bénéfique. Dans ce cadre, il faut sortir l’argent en une fois ce qui n’est pas le cas lors d’un transfert « normal » avec un amortissement sur la durée de contrat du joueur.

Or l’Atlético Madrid s’est renseigné sur Semedo pour renforcer son couloir droit. Sur le principe, le Barça n’était pas ouvert du tout à cette idée. Mais le Portugais est partant et le club blaugrana peut y voir une opportunité de négocier pour Griezmann. Il ne s’agirait plus de payer la clause mais de sceller un accord incluant les deux joueurs pour un échange avec de l’argent en plus. Cela ferait baisser la somme à débourser et bien entendu d’envisager un amortissement sur plusieurs années. De quoi rendre le transfert de Semedo particulièrement intéressant pour tout le monde.