Comment Rodrygo (Real Madrid) a échappé au PSG et l'OM pour 500.000 euros

Rodrygo, qui s'apprête à défier le PSG pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions ce mardi soir à Santiago Bernabeu, aurait très bien pu porter les couleurs du club francilien selon un agent spécialisé dans le foot brésilien, qui s'est confié pour RMC. Le jeune virtuose aurait échappé au club de la Capitale ainsi qu'à l'OM à l'époque où ile coûtait que... 500.000 euros. Nicolas Pauly, agent français œuvrant pour la société ARF Sports Assessoria, avait tenté en 2013 d'envoyer Rodrygo en Ligue 1 : «Je suis au Brésil depuis de longues années, j’ai observé des centaines de jeunes joueurs, mais je n’ai jamais vu un tel talent. Je l’ai découvert à l’âge de 10 ans et il était plus fort que Neymar au même âge. Et je pense qu’il sera meilleur que lui», a ainsi confié le spécialiste.





Des clubs français trop frileux

Si beaucoup de clubs de Ligue 1 hésitent à investir sur un jeune joueur de 13 ans, RMC précise que les tractations iront plus loin avec le PSG et l’OM, mais n'aboutiront pas à cause de plusieurs complications liées au jeune âge du prodige. «Tant pis, je leur avais dit. Les clubs français sont trop frileux. S’il avait signé en France, nous aurions aussi été capables de lui proposer une structure pour qu’il s’épanouisse et soit heureux », souffle Pauly. La suite, on la connaît., le montant de la clause de son tout premier contrat professionnel signé à ses 16 ans avec Santos. Il se dit désormais prêt à faire toute sa carrière au Real Madrid