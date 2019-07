Comment le Barça a financé l’arrivée de Griezmann

Évoquée depuis mi-mai, l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, attendue pour le 1er juillet, n’aura finalement été entérinée que vendredi dernier. La faute aux difficultés pour le Barça pour réunir les 120 millions d’euros nécessaires pour lever sa clause libératoire. Ce dont s’est expliqué Josep Maria Bartomeu en conférence de presse.

"Ce n’était pas une opération facile, elle était complexe, nos dirigeants ont parlé avec l’Atlético pour voir si on pouvait régler la clause en plusieurs fois. Ils ont refusé, donc on a donc dû payer la clause. Le Barça a d’abord demandé un prêt de 35 millions d’euros à rembourser en 6 mois", a-t-il ainsi expliqué, ajoutant: "on devait encore toucher de l’argent pour beaucoup de ventes de joueurs, on a donc anticipé les factures à hauteur de 85 millions d’euros pour compléter le total. Ce n’est pas facile de faire ces opérations, ça demande plusieurs jours."