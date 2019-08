Comment Gignac a influé pour recruter Benedetto

André-Pierre Gignac plus utile qu'Andoni Zubizarreta dans le recrutement marseillais ? La plaisanterie est tentante après que l'OM ait, enfin, acheté un avant-centre au mercato. Sur le dossier Dario Benedetto, le directeur sportif a certainement œuvré dans l'ombre mais c'est bien l'ex-buteur marseillais qui a été publiquement cité à plusieurs reprises concernant le transfert de l'Argentin. Et pour cause, "APG" a joué les entremetteurs en s’immisçant des deux côtés de l'affaire.

D'abord, Gignac a parlé de l'Argentin de 29 ans à la direction de l'OM. C'est le président Jacques-Henri Eyraud qui l'a révélé fièrement lundi lors de la présentation de la recrue. "Je lui ai demandé de me donner son top 5 sud-américain et il m’a cité Dario." Le buteur des Tigres ne s'est donc pas arrêté-là. Il a contacté directement Benedetto quand la direction phocéenne a sollicité le joueur de Boca Juniors.

"Pour moi, c'est un joueur immense"

"J'ai pu discuter avec André-Pierre Gignac, a confirmé le nouveau numéro neuf olympien dans une vidéo publié mercredi par le club. Je n'avais jamais eu l'occasion de parler avec lui et il m'a très gentiment écrit pour me dire que si j'avais besoin, je pouvais compter sur lui. Pour moi c'est un joueur immense, un des plus grands actuellement dans le championnat mexicain. Ce fut un plaisir de parler avec lui. Un grand monsieur. Il m'a dit qu'il connaissait très bien cette ville, qu'il y avait sa maison, qu'il adorait. Il m'a dit que c'était une belle ville et m'a souhaité de pouvoir en profiter. A l'époque la signature n'était pas actée. J'étais très heureux d'avoir pu parler avec lui car c'est un très grand joueur."

Et voilà comment l'OM a fini par enrôler le fameux grand attaquant tant recherché. La cellule de recrutement peut remercier son ambassadeur de luxe... A condition que Benedetto se montre à la hauteur des attentes de l'OM.