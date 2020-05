🚨CLUB AFRICAIN | Le secrétaire général du CA, Sami Mkadami, a confirmé sur radio IFM, la notification de la FIFA de payer les 750.000 euros revenant à l’Olympique Marseille suite au transfert de Saber Khalifa (plus les pénalités de retard et autres frais de procédures) pic.twitter.com/QryI32uFQ6

En ces temps d'inactivité forcée pour cause de coronavirus, le Club Africain n'en apparaît pas moins dans les pages de la presse tunisienne, mais dans les sections "tapis vert". Les ardoises ne cessent en effet de s'accumuler pour la formation de Bab Jedid, déjà criblée de dettes. La dernière en date concerne un ancien de Ligue 1, en la personne de Saber Kahlifa. L'attaquant, qui fit les beaux jours d'Evian Thonon Gaillard avant de rejoindre l'Olympique de Marseille, était arrivé en 2014 au Club Africain sous la forme d’un prêt payant) en provenance de la cité phocéenne. Problème : le transfert du joueur n'a toujours pas été réglé par la formation clubiste. Et ce n'est pas une petite somme : selon nos confrères du site Ettachkila, qui publient un dossier très complet sur le sujet, le montant initial est estimé à 700.000 euros, auxquels s'ajoutent 18% comme pénalités de retard, soit un total de 826.000 euros qui reviendraient à l'OM dans ce dossier.Un nouveau litige qui vient s'ajouter à une liste déjà longue comme le bras. A tel point que la question même de l'avenir du Club Africain inquiète. « Le Club Africain vit une situation très alarmante et tous les voyants sont au rouge. J’appelle à organiser une assemblée générale dans les plus brefs délais, pour sauver notre club. Je ne suis pas concerné par la présidence », déclarait récemment à ce sujet Marouan Hammoudia, ex-president du club. On en est là.