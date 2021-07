Clermont : Un international sénégalais première recrue (officiel)

Promu en Ligue 1 pour la première fois de l'histoire du club, le Clermont Foot a annoncé ce mardi sa première recrue. Il s'agit du latéral gauche Arial Mendy. L'international sénégalais (4 sélections) arrive du Servette (L1 suisse) et s’est engagé pour une durée de deux ans, soit jusqu’en juin 2023. « Je suis très content de rejoindre le Clermont Foot 63, et fier de rejoindre cette famille, a déclaré la recrue. J’ai hâte de commencer avec mes coéquipiers. J’espère qu’on fera une belle saison, qu’on atteindra les projets du club et qu’on fera plaisir aux supporters. » Cette annonce intervient alors que le latéral gauche Driss Trichard, victime d'une entorse, a appris qu'il serait absent pour une durée de 6 semaines.



✍️ Arial Benabent Mendy est la première recrue du Clermont Foot 63 version @Ligue1UberEats !

Le latéral gauche international sénégalais (1m80), en provenance du @ServetteFC, s’est engagé jusqu’en 2023.

📰 Lire le communiqué 👉 https://t.co/OKvMeTeb2K pic.twitter.com/xPL3GQznHv

— Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) July 13, 2021

Natif de Ziguinchor en Casamance au sud du Sénégal et formé au Diambars FC, Arial Mendy a rejoint la France à l’été 2018 à l’âge de 24 ans, pour s’engager en faveur du Racing Club de Lens. Avec les Sang et Or, il a découvert la Ligue 2 avant d’être prêté à l’US Orléans, au mercato d’hiver 2020. Parti ensuite au Servette où il goûtera à la Ligue Europa (2 matchs, 1 but), l'ancien vainqueur des Jeux Africains avec les Espoirs du Sénégal va écrire en Auvergne une nouvelle page de sa carrière.