Une saison pleine en Autriche

Même si l'information était dans les tuyaux depuis quelques jours, elle vient de s'officialiser. Évoluant sous les couleurs du club de première division autrichienne du TSV Hartberg,va changer d'air en découvrant la Ligue 2 française. Avec son expérience et sa pointe de vitesse, la recrue va sans nul doute apporter au secteur offensif de son nouveau club, où évolue déjà depuis un an son coéquipier en équipe nationale du Bénin, le défenseur central Cédric Hountondji.Pur produit du championnat béninois,avec Hartberg (31 matchs, 7 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues), avec à la clé une qualification pour le tour préliminaire de la Ligue Europa, le "TGV" sera leaprès Mickaël Poté, Fabien Farnolle, Emmanuel Imorou et bien évidemment Cédric Hountondji, lui aussi sous contrat jusqu'en 2023. La liste des Ecureuils du Bénin évoluant en deuxième division française s'élargit ainsi. Jodel Dossou vient de la porter à cinq.