Clermont : Gonalons rejoint officiellement le club

À 33 ans, Maxime Gonalons retrouve la Ligue 1. Formé à l'OL, et ayant évolué en équipe première de 2009 à 2017, il s'est engagé ce vendredi pour 2 ans (+ une année en option) en faveur de Clermont, 17ème du championnat de France la saison passée. L’expérimenté milieu de terrain ne sera sans doute pas de trop dans l'effectif entraîné par Pascal Gastien. De par ses 335 matchs disputés dans l'élite du football français, il devrait apporter son vécu du plus haut niveau. Dans son communiqué officiel, Clermont a justement souligné ce facteur important.

Gonalons espère "aider l'équipe à grandir"

"Fort de 8 sélections en équipe de France, 42 matchs de Ligue des Champions et 42 matchs d’Europa League, l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, passé par l’AS Rome, le FC Séville et Grenade, fait son retour en France sous les couleurs du Clermont Foot 63. Avec également 335 matchs en premières divisions française, italienne et espagnole, Maxime vient apporter toute son expérience au groupe de Pascal Gastien pour cette deuxième saison consécutive du club en Ligue 1 Uber Eats. Il portera le numéro 12 sous nos couleurs", peut-on lire. Lors de sa présentation officielle, ce vendredi matin, Gonalons s'est exprimé sur ce nouveau défi dans sa carrière. "Je vais amener mon vécu et j'espère aider l'équipe à grandir", a-t-il notamment expliqué, dans des propos retranscrits par L'Equipe.