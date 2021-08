. A l'occasion du premier match de son histoire en Ligue 1,. Bien dans leur match, les Auvergnats se sont imposés grâce à deux de leurs internationaux africains,Un centre d'Akim Zedadka, une remise d'Elba Rashani, etet... le compteur de son équipe dans l'élite française (82e). A jamais le premier ! Un succès scellé dans le temps additionnel par Dossou : servi par Jordan Tell, l'Ecureuil éliminait le gardien et le dernier défenseur bordelais d'un magnifique crochet avant de pousser le ballon au fond du but vide (90e+2) !après la rencontre. Un temps incertain pour cette rencontre contre des Girondins qui, disait-on, le convoitaient,. « Le mercato est long, on va choisir le meilleur projet, a déclaré à Prime Video le meilleur buteur de Ligue 2 de la saison passée.De cela,ne semble pas douter. « J'espère qu'il va rester., a estimé le technicien français, cité par La Montagne. Les autres jouent pour lui ici. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre en Ligue 1. Quand un attaquant arrive dans un club, il y a beaucoup d'attentes. » De quoi dissuader les courtisans de Mohamed Bayo,Réponse le 31 août, voire avant...