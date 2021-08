Bien loin de l'intense activité de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain depuis l'ouverture de la fenêtre des transferts, l'Olympique Lyonnais ne fait pas rêver ses supporters du côté des recrutements. Et c'est pour l'instant l'arrivée de Peter Bosz en remplacement de Rudi Garcia sur le banc rhodanien qui constitue le principal mouvement. Les choses devraient toutefois bouger un peu plus, en raison d'un problème au milieu de terrain.



Désireux de quitter l'OL depuis plusieurs mois déjà, Thiago Mendes s'est vu signifier par son nouvel entraîneur qu'il ne faisait pas partie de ses plans pour cette saison, Bosz regrettant notamment le manque d'implication évident de l'ancien Lillois durant la phase de préparation. En cas de départ, Lyon envisagerait de faire appel à l'un de ses anciens cadres. Comme l'indique L’Équipe, Clément Grenier serait la cible du club de Jean-Michel Aulas.

Lyon ne confirme pas... pour l'instant



Libre depuis la fin de son contrat avec le Stade Rennais au mois de juin, le milieu de trente ans aurait ainsi été contacté. Le média cite des sources proches du joueur, mais précise toutefois que Lyon n'a pas encore confirmé ces fameux contacts. Clément Grenier a porté le maillot des Gones de 2009 à 2017 avant d'être prêté à l'AS Rome, puis d'être transféré à Guingamp.