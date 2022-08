City : Silva se confie sur son avenir incertain

Où évoluera Bernardo Silva ? A Manchester City ou au FC Barcelone ? Celui qui a notamment remporté 4 Premier Leagues lors des 5 dernières saisons sous les ordres de Pep Guardiola s'est confié à ESPN. Notamment concernant le désir commun des Citizens de rester dans les mémoires comme l'une des meilleures équipes de l'histoire de la Premier League. "Gagner quatre fois en cinq ans, c'est bien, mais si on peut en gagner cinq en six ans, c'est encore mieux. Nous avons eu de nouvelles recrues au cours des dernières années, l'énergie est bonne et nous en voulons toujours plus", a clamé le milieu de terrain qui a célèbre son 28ème anniversaire ce mercredi.

"Ils savent ce que je veux"

Sans cacher l'exigence conséquente de Pep Guardiola qui ne permet pas aux joueurs d'avoir "un jour de congé", la raison du "niveau si élevé au cours des cinq dernières saisons", l'ancien élément de l'AS Monaco pourrait possiblement prendre un nouveau chemin d'ici au 1er septembre prochain. Annoncé très proche du FC Barcelone, il a visiblement un désir clair quant à son futur. "Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est du football et nous verrons ce qui se passera", a glissé le milieu de terrain.





Pour Silva, Manchester City demeure "un grand club" qui ne veut pas de joueurs mécontents dans son effectif. Ainsi, les dirigeants, comme l'a confié Pep Guardiola avant le succès à West Ham (0-2) ne gardent que rarement la porte fermée pour les départs, comme on a pu le voir avec Raheem Sterling (qui a signé à Chelsea) mais également Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko (à Arsenal). "Ils nous disent toujours que si tu n'es pas content, tu peux partir", a rappelé Silva.