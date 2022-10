City : Foden prolonge jusqu'en 2027

Il est difficile de dire à quel point je suis heureux d'avoir signé ce contrat. C'est un rêve devenu réalité", a admis le joueur.

"One word for him: 𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗿𝗮𝘃𝘆" 🤩#ManCity pic.twitter.com/7tPB6gbTCs