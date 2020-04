Cible du Real Madrid, Van de Beek fait une annonce sur son avenir

Le Real Madrid, en quête d'un milieu central pour consolider son entrejeu, a jeté son dévolu sur le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam Donny van De Beek depuis l'été dernier. Le milieu néerlandais fait partie des révélations qui ont été mises en lumière lors de la fabuleuse épopée du club jusqu'en demi-finale de Ligue des champions il y a un an. Au contraire de ses compères De Jong ou de Ligt, Van de Beek était resté au bercail. Sa polyvalence - formé comme milieu défensif, il est apte à évoluer derrière un attaquant -, et sa qualité technique plaisent à Zinédine Zidane. Mais ce dossier est pourtant loin d'être bouclé par le Real Madrid.

Van de Beek est encore loin du Real Madrid

Dans des propos accordés au magazine Helden, le Néerlandais a indiqué qu'il n'y avait rien de finalisé avec le Real. « Jouer sous le soleil est toujours agréable, mais non, je n'ai pas encore commencé à prendre des cours d'espagnol. Je n'ai encore donné mon accord à personne, tout est encore ouvert. Je sais ce que j'ai ici, à Ajax je suis aimé et j'aime l’Ajax. Mon ressenti doit être positif pour un club. Non seulement ils m’apprécient, mais je dois également m’adapter au système de jeu et, bien sûr, je veux aussi connaitre le temps de jeu qu’ils m’accorderont », a expliqué Donny van de Beek.